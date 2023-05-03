Происшествия 03 мая 2023, 23:38 Водитель получил травмы после ДТП в Пензе

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ДТП произошло в Пензе на улице Бекешской, неподалеку от областной детской клинической больници. В результате водитель машины получил травмы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии Пензенской области.

Две легковушки столкнулись на глазах сотрудников Росгвардии, которые направлялись по маршруту патрулирования. Они помогли водителям выйти из машины, а также вызвали на место скорую помощь. Одному из участников аварии потребовалась госпитализация.