Происшествия 22 декабря 2023, 11:42 Водитель получил 5,5 года колонии за пьяное ДТП с погибшим в Удмуртии

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В Удмуртии вынесли приговор 44-летнему жителю Селтинского района, который устроил смертельное ДТП. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.

Авария произошла в августе 2023 года на дороге Селты — Пожгурт — Валамаз. Установлено, что фигурант управлял автомобилем Lada Granta в состоянии опьянения. Он не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.

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Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний пассажир. Еще двух человек, находившихся в салоне, госпитализировали. Водителю назначили наказание в виде 5,5 года в колонии-поселении.