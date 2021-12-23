Водитель погрузчика стал виновником смертельного ДТП в Удмуртии

45-летний житель Сарапула в Удмуртии насмерть сбил женщину. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Ситуация произошла 22 октября 2021 года. Мужчина на погрузчике передвигался по территории предприятия. Он нарушил правила безопасности и наехал на работницу. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Свою вину мужчина признал полностью. Теперь он может отправиться за решетку сроком до пяти лет.