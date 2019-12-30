Водитель погрузчика получил 1,5 года условно за смертельный наезд на пенсионерку

Наезд случился 15 июня 2019 года на Ржевской площади Санкт-Петербурга. Обвиняемый, находясь за рулем экскаватора-погрузчика, не заметил пожилую женщину. В результате наезда пенсионерка скончалась. Подсудимый полностью признал свою вину.

Водителя приговорили к лишению свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок шесть месяцев.