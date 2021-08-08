Водитель погиб при столкновений двух иномарок в Нижегородской области

Автомобили Toyota Carina и Kia Rio столкнулись на одной из улиц Дзержинска в Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota вез троих детей по Речному шоссе. В какой-то момент он не справился с управлением и направил машину на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. От полученных травм он скончался на месте.

Несовершеннолетних пассажиров Toyota и водителя второго автомобиля доставили в больницу с травмами.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа ГИБДД, которая устанавливает все обстоятельства аварии.