Водитель погиб, врезавшись в столб в Ленинградской области

Серьезное ДТП произошло под Тосно в Ленинградской области. Автомобиль врезался в столб, водитель погиб на месте, написали «Невские новости».

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Автомобиль Chevrolet Niva врезался в столб и съехал в кювет. Из-за сильных повреждений автомобиля спасателям пришлось вынимать тело водителя из машины с помощью спецтехники.

В ГИБДД сообщили, что за последний год погибшего мужчину лишь один раз штрафовали на нарушение ПДД.