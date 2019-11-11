Водитель погиб в результате аварии в Пензе
Автомобиль ВАЗ-2110 и МАЗ столкнулись на трассе в Пензе. Водитель легковой машины погиб на месте от полученных травм, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
ДТП случилось в воскресенье 10 ноября на 626-м километре трассы М-5 «Урал». Его участниками стали 46-летний мужчина и молодой человек на 26 году жизни. Он погиб от полученных травм на месте аварии.
«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды регионального управления УГИБДД.