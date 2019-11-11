Водитель погиб в результате аварии в Пензе

ДТП случилось в воскресенье 10 ноября на 626-м километре трассы М-5 «Урал». Его участниками стали 46-летний мужчина и молодой человек на 26 году жизни. Он погиб от полученных травм на месте аварии.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды регионального управления УГИБДД.