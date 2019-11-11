  • Водитель погиб в результате аварии в Пензе

    11 ноября 2019, 17:31

    Ольга Ситникова

    Автомобиль ВАЗ-2110 и МАЗ столкнулись на трассе в Пензе. Водитель легковой машины погиб на месте от полученных травм, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

    ДТП случилось в воскресенье 10 ноября на 626-м километре трассы М-5 «Урал». Его участниками стали 46-летний мужчина и молодой человек на 26 году жизни. Он погиб от полученных травм на месте аварии.

    «По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды регионального управления УГИБДД.