Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной | 360°

Все новости

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:13

Российские военные захватили трофей у крупной группировки ВСУ

Спецоперация

17 сентября 2022, 13:12

Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в Херсонской области

Реклама

Эксклюзив

17 сентября 2022, 12:46

Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной

Происшествия

17 сентября 2022, 12:40

Более 20 человек погибли на юго-востоке ЮАР в аварии со школьным автобусом и грузовиком

Общество

17 сентября 2022, 12:39

Скончался режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Спецоперация

17 сентября 2022, 12:38

ВСУ обстреляли Донецк, ракета попала в административное здание

Мир

17 сентября 2022, 12:29

Взаимные обстрелы возобновились на границе Киргизии и Таджикистана

Мир

17 сентября 2022, 12:19

Власти Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Мир

17 сентября 2022, 12:14

НАТО увидел угрозу «миропорядку, основанному на правилах», из-за конфликта на Украине

Эксклюзив

17 сентября 2022, 12:46

Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной

МВД Подмосковья сообщило подробности лобового столкновения двух машин под Коломной

Читать 360tv в

Автомобили Lada и Ford столкнулись на 51-м километре автодороги Коломна — Озеры утром в субботу, 17 сентября. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«В результате лобового столкновения водитель автомобиля Lada погиб, владелец Ford госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Как сообщило РИА ФАН, после столкновения один из автомобилей загорелся. Для выяснения причин и обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама