Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 12:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек под Коломной МВД Подмосковья сообщило подробности лобового столкновения двух машин под Коломной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автомобили Lada и Ford столкнулись на 51-м километре автодороги Коломна — Озеры утром в субботу, 17 сентября. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

«В результате лобового столкновения водитель автомобиля Lada погиб, владелец Ford госпитализирован», — сообщили в пресс-службе.

Реклама

Как сообщило РИА ФАН, после столкновения один из автомобилей загорелся. Для выяснения причин и обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники ГИБДД.

Реклама

0 0 0 0 0 0