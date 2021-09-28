Водитель погиб в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области LADA Granta опрокинулась в кювет. 31-летний водитель погиб на месте ДТП. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла возле поселка Выпасной. На ночной дороге водитель потерял управление. В результате машина вылетела в кювете и перевернулась. Автомобилист получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.