Водитель погиб в ДТП в Тюменской области

В Тюменской области случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило Ura.ru.

Авария произошла на 37-м километре федеральной трассы Тюмень-Ишим-Омск. По предварительной информации, ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой Lada Kalina. В результате столкновения водитель первого авто получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир второго автомобиля пострадали и попали в больницу.