Водитель погиб в ДТП в Ставропольском крае

В Ставропольском крае 46-летний мужчина погиб в результате аварии. По предварительным данным, он мог потерять контроль за ситуацией в связи с плохим самочувствием.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, смертельная авария произошла в Предгорном районе на трассе Лермонтов — Черкесск. Lada Granta на большой скорости ушла с проезжей части и перевернулась.

Водитель погиб на месте. Как выяснилось, он возвращался домой с работы. Одной из версий является плохое самочувствие мужчины, предшествовавшее аварии. Точную причину смерти установит экспертиза. Сейчас изучаются обстоятельства смертельного ДТП.