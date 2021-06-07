Водитель погиб в ДТП в Екатеринбурге из-за вылетевшего на него лося

Автомобилист погиб в Екатеринбурге из-за наезда другого водителя на лося. Животное отбросило на первую машину.

Авария произошла в ночь на 7 июня на 12-м километре ЕКАД.

Источник фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу

«Водитель Opel, двигаясь по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону города Березовского, допустил наезд на животное, которое отбросило на BMW X3, движущуюся во встречном направлении», — сообщили в Госавтоинспекции. Ведомство процитировал kp.ru.

Водитель скончался на месте. Издание написало, что погибшему было 33 года. Уточняется, что за рулем Opel находился 45-летний мужчина с двухлетним опытом вождения. Он не пострадал.

На месте работали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.