Водитель погиб в ДТП в Челябинской области | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Водитель погиб в ДТП в Челябинской области

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Смертельное ДТП произошло в Челябинской области. Водитель погиб, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Поисково-спасательную службу региона.

«Водитель Lada не справился с управлением и допустил съезд с дорожного покрытия, во время которого автомобиль перевернулся через крышу, а водителя выбросило из салона», — подчеркнули в ведомстве.

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Водитель скончался на месте. Также пострадал его пассажир. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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