21 декабря 2022, 05:36
Водитель погиб в ДТП с участием двух авто в Челябинской области
Серьезное ДТП произошло на автодороге между Златоустом и Миассом в Челябинской области. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
Авария случилась на 20-м километре трассы 20 декабря. Водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW Х7.
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В результате водитель первой машины получил серьезные травмы, от которых и погиб на месте происшествия. Мужчина за рулем иномарки получил незначительные травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.
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ДТП
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