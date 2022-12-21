Происшествия 21 декабря 2022, 05:36 Водитель погиб в ДТП с участием двух авто в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло на автодороге между Златоустом и Миассом в Челябинской области. Там столкнулись две легковушки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Авария случилась на 20-м километре трассы 20 декабря. Водитель LADA Kalina выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW Х7.

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В результате водитель первой машины получил серьезные травмы, от которых и погиб на месте происшествия. Мужчина за рулем иномарки получил незначительные травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.

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