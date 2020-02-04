    04 февраля 2020, 14:46

    Водитель погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области

    Ирина Нагайникова

    В Ленинградской области автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

    По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Как сообщил портал «Утро.ру», он умер на месте аварии.

    Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал.

    Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.