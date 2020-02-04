04 февраля 2020, 14:46
Водитель погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области
В Ленинградской области автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб, сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Как сообщил портал «Утро.ру», он умер на месте аварии.
Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал.
Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.