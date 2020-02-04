Водитель погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Как сообщил портал «Утро.ру», он умер на месте аварии.

Водитель автобуса «ПАЗ» не пострадал.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия.