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Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

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Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Происшествия

02 сентября 2022, 14:55

Водитель погиб в аварии в Кузбассе

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В Кемеровской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

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Авария произошла на девятом километре дороги Белово — Гурьевск — Салаир. 39-летний водитель Audi А6 выехал на встречку и врезался в Lada Granta. В результате мужчина, управлявший отечественным авто, получил смертельные травмы и скончался по пути в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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