Происшествия 02 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Водитель погиб в аварии в Кузбассе

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В Кемеровской области случилось ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

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Авария произошла на девятом километре дороги Белово — Гурьевск — Салаир. 39-летний водитель Audi А6 выехал на встречку и врезался в Lada Granta. В результате мужчина, управлявший отечественным авто, получил смертельные травмы и скончался по пути в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

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