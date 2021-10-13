Водитель погиб в аварии в Кургане

В Кургане случилось тройное ДТП, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Авария произошла накануне на улице Дзержинского. Водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21093, после чего отечественное авто столкнулось с иномаркой Volkswagen Jetta. Водитель ВАЗ получил смертельные травмы и умер. Его пассажирка и водитель Hyundai также пострадали. Им назначили амбулаторное лечение.