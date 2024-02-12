Происшествия 12 февраля 2024, 11:24 Водитель погиб в аварии на трассе в Омской области

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На трассе в Омской области произошла смертельная авария, в которой погиб 60-летний водитель ВАЗ-2106. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Мужчина за рулем отечественной легковушки не справился с упарвлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с другой машиной, за рулем которой сидел 31-летний водитель. От полученных травм 60-летний автомобилист погиб на месте. Проводится проверка.

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