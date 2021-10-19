Водитель погиб в аварии на Ставрополье

В Ставропольском крае машина врезалась в бетонный столб. Находившийся за рулем 25-летний мужчина получил смертельные травмы. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла на дороге Новопавловск — Курская — Моздок. Водитель потерял управление и машина врезалась в бетонный столб, вылетев с трассы. Автомобилист скончался на месте. Его пассажира с полученными травмами доставили в больницу.