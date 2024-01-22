22 января 2024, 18:09
Водитель погиб при столкновении двух легковушек в Челябинской области
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла в Сосновском районе Челябинской области. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По предварительным данным, мужчина за рулем Toyota Corolla Verso выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с машиной LADA Granta.
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Смертельные травмы получил водитель отечественной легковушки. Инициатор ДТП и его пассажир попали в больницу.
ДТП
ГИБДД
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