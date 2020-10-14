Водитель погиб при падении такси в Яузу в центре Москвы

Машина такси вылетела с дороги, пробила ограждение и упала в Яузу в районе Костомаровской набережной в центре Москвы. Об этом сообщили в столичной полиции.

Как рассказали «360» в ГУ МВД Москвы, ДТП произошло в 07:48. Такси пробило ограждение на Костомаровской набережной и упало в Яузу.

В результате аварии погиб водитель. Информации о том, были ли в такси пассажиры, нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В полиции не уточнили, из-за чего машина съехала с дороги.