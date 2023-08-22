Происшествия 22 августа 2023, 16:16 Водитель погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

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ДТП, в котором погиб 21-летний парень, произошло накануне в Лужском районе Ленобласти. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на сообщение правоохранителей.

В ночь на 20 августа в поселке Дзержинского на Школьной улице мужчина за рулем каршеринга не смог справиться с управлением и врезался в дерево. От полученных ранений он скончался на месте.

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Пассажирку в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Сейчас в причинах случившегося разбирается полиция.