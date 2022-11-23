Происшествия 23 ноября 2022, 15:26 Водитель погиб после столкновения машины с деревом в Кургане

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Водитель въехал в дерево в Кургане. Он погиб, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Авария случилась утром 22 ноября.

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«Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево», — уточнили в ведомстве.

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Находившийся за рулем машины мужчина скончался до приезда скорой, уточнил сайт «Дни.ру». Его пассажир попал в больницу, добавил телеканал «Царьград».

Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.