23 ноября 2022, 15:26
Водитель погиб после столкновения машины с деревом в Кургане
Водитель въехал в дерево в Кургане. Он погиб, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Авария случилась утром 22 ноября.
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«Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по улице Пафилова от улицы Гвардейская в сторону Дзержинского, не справился с управлением и врезался в дерево», — уточнили в ведомстве.
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Находившийся за рулем машины мужчина скончался до приезда скорой, уточнил сайт «Дни.ру». Его пассажир попал в больницу, добавил телеканал «Царьград».
Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.
ДТП
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