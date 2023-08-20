Происшествия 20 августа 2023, 13:51 Водитель погиб после ДТП с лосем в Свердловской области Смертельное ДТП с легковым авто и лосем произошло на Режевском тракте РИА «Новости»

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Легковая машина сбила лося на Режевском тракте Свердловской области. В результате ДТП животное и водитель погибли. Об этом сообщил сайт «КП-Урал» со ссылкой на источник в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ранним утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. На проезжую часть неожиданно выбежал лось. Водитель ВАЗ-21102 не успел среагировать и сбил дикое животное.

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В результате легковую машину откинуло на встречную полосу, где ехал Nissan Terrano.

«Водитель ВАЗа и лось погибли на месте происшествия», — указал источник.

ГИБДД начала проверку по факту ДТП.

Ранее нетрезвый водитель в Удмуртии насмерть сбил 40-летнюю женщину и корову. В аварии также пострадала 39-летняя пассажирка отечественного авто.