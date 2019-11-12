Водитель погиб на скользкой дороге в Прикамье

Две иномарки столкнулись на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский. Из-за скользкой дороги Volkswagen вылетел на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с Chevrolet.

Водитель Volkswagen скончался на месте ДТП от полученных травм.

Двое человек, которые находились в салоне второго автомобиля, пострадали. Информации об их состоянии пока нет.

Правоохранители выясняют причины происшествия.