  • Водитель погиб на скользкой дороге в Прикамье

    12 ноября 2019, 01:23

    Ирина Нагайникова

    Водитель Volkswagen не справился с управлением и погиб в лобовом столкновении с Chevrolet, сообщило ИА Nation News.

    Две иномарки столкнулись на трассе Голдыри-Орда-Октябрьский. Из-за скользкой дороги Volkswagen вылетел на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с Chevrolet.

    Водитель Volkswagen скончался на месте ДТП от полученных травм.

    Двое человек, которые находились в салоне второго автомобиля, пострадали. Информации об их состоянии пока нет.

    Правоохранители выясняют причины происшествия.