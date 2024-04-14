Эксклюзив 14 апреля 2024, 18:53 Водитель почти час нарезал круги на перекрестке в Татарстане В Татарстане задержали водителя, который наматывал круги на перекрестке

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Житель Альметьевска приехал на своем минивэне на перекресток улиц Фахретдина и Герцена и стал наворачивать по нему круги. Странное поведение привлекло внимание полицейских. Видео с места попало в распоряжение «360».

На кадрах мужчина наматывал круги на перекрестке, мешая проехать другим автомобилистам. На сигналы сотрудников полиции нарушитель не реагировал, и они попытались догнать его пешком.

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Когда водителя удалось задержать, он проявил агрессию .Медики приняли решение отправить его в больницу на обследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Женщина-водитель сбила четырех школьников в Волгограде, решивших перейти дорогу на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. Дети получили травмы после наезда автомобиля Renault Duster, их госпитализировали.