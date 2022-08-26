26 августа 2022, 15:11
Водитель питбайка въехал в «Газель» во время выполнения опасного маневра в Ижевске
Серьезное ДТП произошло на улице Гагарина в Ижевске. Там столкнулись питбайк и «Газель». Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
За рулем питбайка находился 16-летний водитель. Во время движения он решил проехать на одном колесе. В этот момент и произошло столкновение.
Подросток получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. При этом прав на управление транспортным средством у пострадавшего не было.