Водитель питбайка въехал в «Газель» во время выполнения опасного маневра в Ижевске

Серьезное ДТП произошло на улице Гагарина в Ижевске. Там столкнулись питбайк и «Газель». Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем питбайка находился 16-летний водитель. Во время движения он решил проехать на одном колесе. В этот момент и произошло столкновение.

Подросток получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. При этом прав на управление транспортным средством у пострадавшего не было.