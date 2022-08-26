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    26 августа 2022, 15:11

    Водитель питбайка въехал в «Газель» во время выполнения опасного маневра в Ижевске

    Арина Бобкова

    Серьезное ДТП произошло на улице Гагарина в Ижевске. Там столкнулись питбайк и «Газель». Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

    За рулем питбайка находился 16-летний водитель. Во время движения он решил проехать на одном колесе. В этот момент и произошло столкновение.

    Подросток получил серьезные травмы. Его доставили в медицинское учреждение. При этом прав на управление транспортным средством у пострадавшего не было.