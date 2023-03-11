Эксклюзив 11 марта 2023, 19:15 Водитель Peugeot сбил человека на северо-востоке Москвы Источник «360»: Peugeot сбил мужчину на Старомарьинском шоссе в Москве РИА «Новости»

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На Старомарьинском шоссе в Москве автомобиль Peugeot сбил человека. Об этом сообщил источник «360».

Отмечается, что ЧП случилось при въезде на территорию школы.

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В пресс-службе МЧС подтвердили «360», что произошло дорожно-транспортное происшествие с наездом на человека.

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«Произошло ДТП с участием пешехода. Наши подразделения там работу не проводили», — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Подробности уточняются.

Накануне, 10 марта, водитель Volkswagen Polo сбил девятилетнюю девочку во Владимире. В региональном МВД сообщили, что она перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.