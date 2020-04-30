30 апреля 2020, 17:11
Водитель Peugeot погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием иномарки Peugeot 206, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла на Кольцевой автодороге в районе «МЕГИ Парнас». Водитель не увидел ограждение, которое установили в связи с реконструкцией участка. Он пробил его и столкнулся с дорожной техникой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.