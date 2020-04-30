Водитель Peugeot погиб в Петербурге

По данным информагентства, авария произошла на Кольцевой автодороге в районе «МЕГИ Парнас». Водитель не увидел ограждение, которое установили в связи с реконструкцией участка. Он пробил его и столкнулся с дорожной техникой. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.