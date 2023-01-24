Происшествия 24 января 2023, 17:19 Водитель перевернувшейся на Кубани иномарки умер в больнице

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В Краснодарском крае на дороге Краснодар — Ейск в Староминском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

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За рулем Nissan Qashqai был 49-летний мужчина, он был в машине один. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. В итоге иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Когда на место аварии прибыли врачи, мужчина был еще жив. Однако спасти его жизнь не удалось, он скончался в больнице.