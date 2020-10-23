23 октября 2020, 19:19
Водитель перевернувшегося грузовика погиб в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области из-за выехавшего на встречку Nissan Teana погиб водитель грузовика DAF. Как сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, авария произошла в четверг, 22 октября, на трассе Волгоград — Каменск.
Легковушка Nissan Teana нарушила боковой интервал, частично выехав на встречную полосу, где столкнулась грузовиком DAF.
Из-за удара фура перевернулась. Водитель грузовика получил травмы, не совместимые с жизнью и умер на месте ДТП. Водителя Nissan, получившего травмы, госпитализировали.
Сейчас полиция проводит проверку по факту гибели человека во время аварии и выясняет все обстоятельства произошедшего.