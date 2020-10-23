Водитель перевернувшегося грузовика погиб в ДТП в Ростовской области

Легковушка Nissan Teana нарушила боковой интервал, частично выехав на встречную полосу, где столкнулась грузовиком DAF.

Из-за удара фура перевернулась. Водитель грузовика получил травмы, не совместимые с жизнью и умер на месте ДТП. Водителя Nissan, получившего травмы, госпитализировали.

Сейчас полиция проводит проверку по факту гибели человека во время аварии и выясняет все обстоятельства произошедшего.