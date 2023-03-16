Эксклюзив 16 марта 2023, 22:09 Водитель перепутал педали и въехал в атосалон в Петербурге Источник «360»: водитель перепутал педали газа и тормоза и въехал в автосалон в Петербурге

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Водитель за рулем внедорожника въехал в автосалон в Санкт-Петербурге. В распоряжении «360» появились кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП.

Судя по видео, водитель увидел парковочное место и пытался туда встать. Однако вместо того, чтобы остановиться, он перепутал педали и въехал в автосалон. В помещении находились люди. Часть из них смогла отпрыгнуть, увидев приближающийся автомобиль. Но двое мужчин, сидевших у стены, не успели отреагировать.

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В результате аварии один человек пострадал. Предварительно, он отделался сильными ушибами. Подробности случившегося выясняются.

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