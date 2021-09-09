Водитель перепутал педали и сбил двух человек в Краснодарском крае

Женщина и ребенок в городе Тихорецк Краснодарского края попали в больницу после того, как на них наехала иномарка. Находившаяся за рулем женщина перепутала педали газа и тормоза.

Авария произошла в 07:50 9 сентября около дома 65 на Красноармейской улице. Об этом сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе регионального МВД.

По предварительной информации, 51-летняя женщина, находясь за рулем машины Hundai, при парковке не выдержала безопасную дистанцию и сбила шедших в этот момент по тротуару 59-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. Пострадавших доставили в больницу, там им оказали необходимую помощь.

В отношении водителя составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД.