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    09 сентября 2021, 12:25

    Водитель перепутал педали и сбил двух человек в Краснодарском крае

    Наза Салех Захи

    Женщина и ребенок в городе Тихорецк Краснодарского края попали в больницу после того, как на них наехала иномарка. Находившаяся за рулем женщина перепутала педали газа и тормоза.

    Авария произошла в 07:50 9 сентября около дома 65 на Красноармейской улице. Об этом сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе регионального МВД.

    По предварительной информации, 51-летняя женщина, находясь за рулем машины Hundai, при парковке не выдержала безопасную дистанцию и сбила шедших в этот момент по тротуару 59-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. Пострадавших доставили в больницу, там им оказали необходимую помощь.

    В отношении водителя составили административный протокол за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД.