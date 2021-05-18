Водитель переехал ногу пешеходу и скрылся в Ставрополе

В Ставрополе разыскивают водителя, который, наехав пешеходу на ногу, скрылся с места ДТП. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону.

ДТП произошло накануне вечером. Проезжавший по улице Ленина автомобиль наехал на ногу 20-летнего парня, стоявшего возле проезжей части. Вместо того, чтобы вызвать скорую, водитель нажал на газ и уехал. У пострадавшего сломана стопа. Водителя разыскивают. Он может стать фигурантом уголовного дела.