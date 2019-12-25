Водитель пассажирского автобуса насмерть сбил ребенка в Уссурийске

Пассажирский автобус сбил семилетнего ребенка, когда тот переходил дорогу по «зебре» в Уссурийске. Врачам не удалось его спасти, и он скончался в больнице. Об этом «360» сообщила руководитель пресс-службы управления МВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова.

По ее словам, ДТП произошло в районе дома № 18 по Владивостокскому шоссе. 60-летний водитель пассажирского автобуса № 11 ехал по Уссурийску и сбил на пешеходном переходе ребенка, который шел на зеленый сигнал светофора.

«После этого автобус столкнулся с двумя автомобилями, которые находились на полосе встречного движения и уступали дорогу пешеходам. В результате аварии семилетний пешеход получил тяжелые травмы», — рассказала Сырова.

Источник фото: Управление МВД России по Приморскому краю

На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, следователи и бригада скорой помощи. Ребенка отправили в реанимацию городской больницы, но медикам не удалось сохранить ему жизнь.

«В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась одной из пассажирок — 10-летней девочке. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга», — добавили в пресс-службе.

Как выяснилось, рабочий стаж водителя автобуса составлял 27 лет. Медицинская экспертиза показала, что в его крови отсутствовали следы алкоголя. Сейчас мужчине назначены другие обследования.

После ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движение, повлекшее смерть по неосторожности. За это преступление водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.