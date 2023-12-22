Происшествия 22 декабря 2023, 14:32 Водитель отправится в колонию за ДТП с пятью погибшими в Нижнем Новгороде

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Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор 61-летнему виновнику смертельного ДТП. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Авария произошла в июне 2023 года возле Стригинского моста. Установлено, что фигурант, управляя грузовиком, спровоцировал столкновение с легковушкой. Травмы, несовместимые с жизнью, получили трое взрослых и двое младенцев.

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Водителю назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его обязали выплатить родным погибших 6,5 миллиона рублей.