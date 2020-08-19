19 августа 2020, 12:05
Водитель открыл стрельбу по пешеходам в Волгоградской области
Стрельбу по переходящим дорогу пешеходам открыл водитель иномарки в городе Волжский Волгоградской области. Как сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии, с жалобой на поведение хулигана к правоохранителям обратилась местная жительница.
По ее словам, когда она переходила дорогу, то неизвестный водитель начал по ней стрелять. Какое оружие использовал злоумышленник испуганная женщина пояснить не смогла. Но она рассказала о приметах водителя и его автомобиля.
Сотрудники Росгвардии отправились на поиски вооруженного водителя. Его удалось быстро найти. Автомобиль хулигана заблокировали. В салоне кроме водителя находились еще двое мужчин.
Стрелявшего злоумышленника вместе с его пассажирами задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.