Происшествия 03 апреля 2024, 16:38 Водитель отечественной легковушки в тумане сбил пешехода под Ижевском

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В деревне Мещеряки водитель за рулем ВАЗ-2109 сбил 20-летнего парня. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД по Удмуртии.

Пешеход шел по обочине в попутном направлении, но водитель не заметил его из-за тумана. Молодой человек пострадал, однако угрозы жизни нет.

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Полицейские напомнили, что при плохих погодных условиях участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными.

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