Происшествия 26 января 2023, 16:54 Водитель отечественной легковушки устроил дрифт на оживленном перекрестке в Екатеринбурге

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Водитель «Жигулей» устроил дрифт на перекрестке в Екатеринбурге, едва на сбив людей. Об этом сообщил Глас.ru.

Водитель на большой скорости мчался по улице Бебеля, совершая небезопасные маневры с дрифтом и заносами. Как добавил «Политэксперт», легковушка успела затормозить на красный свет только в последний момент. Сотрудники ГИБДД напомнили, что дрифт разрешен исключительно на специализированных площадках.