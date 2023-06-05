Происшествия 05 июня 2023, 12:32 Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП в Оренбургской области

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Смертельное ДТП с участием отечественного автомобиля произошло накануне на трассе Бугульма — Уральск в Оренбургской области. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на МЧС России по региону.

В районе села Троицкое в Бузулукском районе водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. На место ЧП работала пожарная машина.

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В аварии погиб водитель отечественного автомобиля. Пассажирку с травмами увезли в больницу.