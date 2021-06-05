Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика сбежал

Водитель грузовика с людьми, перевернувшегося в Чаа-Хольском районе Республики Тыва, скрылся с места происшествия. Об этом «360» сообщили в Министерстве внутренних дел Тувы.

Мужчину разыскивают полицейские.

«Там таежная местность, связи нет. Водитель скрылся. Пока даже не знаем, задержали его — не задержали», — отметили в МВД.

ДТП случилось днем 5 июня в таежной местности, в 40 километрах от села Чаа-Холь. Авария произошла, когда большая семья направлялась на грузовике из одного поселения в другое. Взрослые и дети ехали в открытом кузове. Грузовик с 20 пассажирами, среди которых было пять детей до 12 лет, опрокинулся на каменистой дороге. Никто не погиб. Девять человек, в том числе два ребенка, госпитализированы.

Пассажиры грузовика ехали в горы. Добраться туда можно только на таком транспорте.