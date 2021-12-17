Пешеход погиб от столкновения с автомобилем на Колтушском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП случилось 16 декабря на дороге Санкт-Петербург — Колтуши. Мужчина переходил дорогу и попал под колеса Opel Insignia. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Отмечается, что 36-летний виновник ДТП за этот год нарушал правила дорожного движения 13 раз.