Водитель «Оки» вылетел на встречную полосу в Самарской области

ДТП произошло в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом сообщил «Царьград».

Авария случилась днем 30 ноября на 18 километре автодороги «Отрадный — Богатое — Борское». Водитель «Оки» не справился с управлением из-за тяжелых погодных условий и столкнулся с автомобилем марки Ford на встречной полосе. В результате он получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Пострадавший скончался еще до приезда медиков. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.