Происшествия 19 марта 2024, 16:04 Водитель «Нивы» сбила в Пензе четверых детей

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В Земетчино четверо детей пострадали в аварии, попав под колеса «Нивы». Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения по Пензенской области.

Авария произошла на улице Ленина. Напротив одного из домов женщина за рулем «Нивы» сбила четверых детей. Двух пострадавших девочек доставили в больницу, мальчикам-подросткам помощь оказали на месте ДТП. По факту аварии начали проверку.

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