Водитель «Нивы» погиб в башкирском селе

По данным издания, авария произошла в селе Азнагулово. 56-летний водитель, не имея прав, сел за руль внедорожника и превысил скорость. В итоге он вписался в опору электропередачи и машина в буквальном смысле «встала на дыбы». Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Автомобилист скончался на месте. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.