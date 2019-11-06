Водитель «Нивы» погиб в башкирском селе
В Башкирии зафиксировано ДТП с участием отечественного внедорожника «Нива», в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканскую ГИБДД.
По данным издания, авария произошла в селе Азнагулово. 56-летний водитель, не имея прав, сел за руль внедорожника и превысил скорость. В итоге он вписался в опору электропередачи и машина в буквальном смысле «встала на дыбы». Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Автомобилист скончался на месте. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.