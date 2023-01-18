Происшествия 18 января 2023, 11:55 Водитель Nissan Teana погиб в лобовом столкновении в Новосибирской области

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Серьезное ДТП произошло на Северном обходе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Новосибирской области.

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Авария произошла 16 января в Коченевском районе. Водитель Nissan Teana решил совершить обгон, однако не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом. В результате водитель легковушки получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.