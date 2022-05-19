Водитель Nissan попытался скрыться от полицейских в Кирове

В Кирове задержали автомобилиста, который попытался скрыться от стражей правопорядка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Водитель иномарки Nissan проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался уехать от них. Им пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить мужчину. После задержания выяснилось, что у нарушителя не было водительских прав. Отмечается, что обошлось без пострадавших.