Эксклюзив 26 июля 2023, 11:22 «Водитель не заметил, как воспламенилось». Очевидец показал взорвавшуюся под Тюменью «Газель» Очевидец показал, как на объездной дороге под Тюменью загорелась и взорвалась «Газель»

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Под Тюменью на объездной дороге загорелась «Газель». Водитель не сразу заметил огонь, но успел выскочить до того, как пламя охватило всю машину и произошел взрыв. Очевидец рассказал «360», что газ выходил около получаса, и показал видео с места ДТП.

Возгорание случилось утром 26 июля на 44-м километре Тюменской кольцевой автомобильной дороге в районе развязки с Ялуторовским трактом в сторону старого Тобольского тракта. Огонь занялся, когда «Газель» ехала по дороге. По словам очевидца из ближайшего к грузовику авто, подтекающее с КПП масло попало на коллектор. Машина остановилась только после того, как посигналило попутное авто.

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«Водитель не заметил, как воспламенилось. <…> Пламя начало охватывать кабину, далее кузов. От нагрева вылетел вентиль с газового баллона, и газ под давлением начал выходить в сторону, моментально воспламенившись, далее произошел взрыв предположительно бензинового бака или опустевшего газового баллона», — сказал автомобилист.

Водитель «Газели» и другие машины находились в тот момент на безопасном расстоянии, поэтому не пострадали. По словам очевидца, газ выходил без остановки около 20-25 минут. Пожарные приехали через 10 минут после взрыва и потушили огонь.

На Алтае случилась авария с участием грузовика, который перевозил 15 туристов. По пути к Каракольским озерам водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. Один человек погиб, 12 госпитализировали. После этого ДТП премьер-министр Михаил Мишустин призвал усилить контроль над качеством оказания туристических услуг.