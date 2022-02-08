Водитель не справился с управлением и перевернулся во Владивостоке

Во Владивостоке в районе улицы Коммунаров девушка за рулем Toyota Crown не справилась с управлением. Автомобиль врезался в столб и перевернулся.

По словам водителя, у автомобиля отказали тормоза. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД и аварийные комиссары. Они устанавливают сумму ущерба и степень вины водителя. Об этом сообщил vostokmedia.com.

При этом горожане не верят в версию неисправности тормозной системы. По их словам, девушка перепутала педали газа и тормоза.