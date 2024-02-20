Происшествия 20 февраля 2024, 14:03 Водитель, насмерть сбивший пешехода во Владимирской области, пойдет под суд

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Во Владимирской области пройдет суд над водителем, который в ноябре 2023 года насмерть сбил пешехода. Случай произошел в Вязниковском районе в направлении Нижнего Новгорода, написал «Царьград».

Сообщается, что водитель автомобиля BMW на 275 километре трассы М-7 «Волга» превысил скорость и совершил резкий маневр, вылетев на обочину. В это время по дороге шел пешеход. Автомобилист не заметил мужчину и сбил его.

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Теперь обвиняемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.